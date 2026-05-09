Atletico Madrid-Celta Vigo maçı ne zaman? Saati ve canlı yayın kanalı!

Atletico Madrid-Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde elenerek rotasını tamamen lige çeviren Atletico Madrid, moral bulmak ve ligdeki yerini perçinlemek için sahaya çıkıyor. Diego Simeone'nin öğrencileri, özellikle iç sahada sergiledikleri sert ve disiplinli futbolla rakiplerine geçit vermiyor. Ev sahibi ekip, Avrupa yorgunluğuna rağmen 3 puanı hanesine yazdırarak nefes almak istiyor. Atletico için bu maç, ligin bitimine 3 hafta kala hata yapmamanın tek yolu. Konuk ekip Celta Vigo tarafında ise yüzler gülüyor. 47 puanla 6. sıraya kadar tırmanan Galiçya temsilcisi, bu sezon ligin en tehlikeli deplasman takımlarından biri haline geldi. İşte Atletico Madrid-Celta Vigo maçının detayları!

Atletico Madrid-Celta Vigo MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga'nın 35. hafta karşılaşması kapsamındaki Atletico Madrid-Celta Vigo maçı 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Atletico Madrid-Celta Vigo MAÇI SAAT KAÇTA?

Riyadh Air Metropolitano'nun ev sahipliğindeki kritik mücadele Türkiye saati ile 19.30'da başlayacak.

tletico Madrid-Celta Vigo MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan tablosunda dengeleri değiştirebilecek nitelikteki karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.