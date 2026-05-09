Ziraat Türkiye Kupası
Atletico Madrid-Celta Vigo maçı ne zaman? Saati ve canlı yayın kanalı!

İspanya La Liga’nın 35. haftasında Atletico Madrid, Celta Vigo’yu konuk ediyor. 63 puanla 4. sırada yer alan ve Devler Ligi biletini sağlama almak isteyen Atletico, taraftarı önünde kayıp yaşamak istemiyor. 47 puanla 6. sırada bulunan ve müthiş bir sezon geçiren Celta Vigo ise Madrid deplasmanından puan çıkararak Avrupa Ligi iddiasını güçlendirme peşinde. Peki, Atletico Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 09:12
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde elenerek rotasını tamamen lige çeviren Atletico Madrid, moral bulmak ve ligdeki yerini perçinlemek için sahaya çıkıyor. Diego Simeone'nin öğrencileri, özellikle iç sahada sergiledikleri sert ve disiplinli futbolla rakiplerine geçit vermiyor. Ev sahibi ekip, Avrupa yorgunluğuna rağmen 3 puanı hanesine yazdırarak nefes almak istiyor. Atletico için bu maç, ligin bitimine 3 hafta kala hata yapmamanın tek yolu. Konuk ekip Celta Vigo tarafında ise yüzler gülüyor. 47 puanla 6. sıraya kadar tırmanan Galiçya temsilcisi, bu sezon ligin en tehlikeli deplasman takımlarından biri haline geldi. İşte Atletico Madrid-Celta Vigo maçının detayları!

Atletico Madrid-Celta Vigo MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga'nın 35. hafta karşılaşması kapsamındaki Atletico Madrid-Celta Vigo maçı 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Atletico Madrid-Celta Vigo MAÇI SAAT KAÇTA?

Riyadh Air Metropolitano'nun ev sahipliğindeki kritik mücadele Türkiye saati ile 19.30'da başlayacak.

tletico Madrid-Celta Vigo MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan tablosunda dengeleri değiştirebilecek nitelikteki karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

