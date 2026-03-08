Villarreal-Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Villarreal-Elche maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da 27. hafta maçında Villarreal, Elche'yi ağırlayacak. 51 puanla 4. sırada yer alan ve Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasına direkt katılmayı hedefleyen Villarreal, evinde galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Rakip Elche ise 26 puanla 17. sırada bulunuyor ve düşme hattından uzaklaşmak için deplasmanda puan mücadelesi verecek. Her iki takım için de hayati öneme sahip bu karşılaşmanın ne zaman oynanacağı, hangi saatte başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte detaylar...

VILLARREAL-ELCHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'da 27. haftada oynanacak Villarreal-Elche maçı 8 Mart 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

VILLARREAL-ELCHE MAÇI HANGİ KANALDA?

El Madrigal Stadyumu'nda oynanacak Villarreal-Elche maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.