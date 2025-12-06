Athletic Bilbao-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Athletic Bilbao-Atletico Madrid maçını takip etmek için tıklayınız.

Athletic Bilbao-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya La Liga'nın kritik maçlarından biri 6 Aralık 2025'te oynanacak. Athletic Bilbao, son beş maçta 2 galibiyet alarak 8. sırada, Atletico Madrid ise kayıpsız performansıyla 31 puanla 4. sırada yer alıyor. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar, yayın saati ve kanal bilgisini merak ediyor. Müsabaka, La Liga'nın resmi yayıncıları üzerinden canlı olarak takip edilebilir. Peki, Ath. Bilbao-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Athletic Bilbao-Atletico Madrid maçı izleme bilgileri...

ATHLETIC BILBAO-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Athletic Bilbao-Atletico Madrid maçı, 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

ATHLETIC BILBAO-ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da Athletic Bilbao-Atletico Madrid maçı, saat 23:00'te başlayacak.

ATH. BILBAO-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao ile Atletico Madrid arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

👉 ATHLETIC BILBAO - ATLETICO MADRID MAÇINI CANLI TAKİP ET! 👈