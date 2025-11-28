CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Real Betis'te teknik direktör Manuel Pellegrini'nin sözleşmesi uzatıldı

Real Betis'te teknik direktör Manuel Pellegrini'nin sözleşmesi uzatıldı

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, teknik direktör Manuel Pellegrini'nin sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 15:52
Real Betis'te teknik direktör Manuel Pellegrini'nin sözleşmesi uzatıldı

Real Betis Kulübü, 72 yaşındaki Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini'nin sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Pellegrini'nin Real Betis'in başında en çok galibiyet alan teknik direktör olduğu, LA Liga ve Avrupa'da takımı en çok çalıştıran teknik direktör unvanına sahip olduğu vurgulandı.

İspanyol ekiple toplam 275 müsabakaya çıkan Pellegrini, 130 galibiyet elde ederken 72 beraberlik ve 73 mağlubiyet yaşadı.

Real Betis, bu sezon 13 haftanın geride kaldığı La Liga'da topladığı 21 puanla 5. sırada yer alıyor.

