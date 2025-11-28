CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Joan Laporta'dan Real Madrid'e sert çıkış! “Barcelona paranoyasına yakalandılar”

Joan Laporta'dan Real Madrid'e sert çıkış! “Barcelona paranoyasına yakalandılar”

Barcelona Başkanı Joan Laporta, ezeli rakip Real Madrid’i hedef aldı. Hakemlerin her zaman Madrid lehine karar verdiğini savunan Laporta, son haftalarda yaşanan tartışmalı pozisyonların La Liga’daki rekabeti gölgelediğini söyledi. İşte Laporta'nın açıklamaları...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 16:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Joan Laporta'dan Real Madrid'e sert çıkış! “Barcelona paranoyasına yakalandılar”

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Real Madrid hakkında oldukça sert açıklamalarda bulundu. İspanyol futbolunda uzun süredir devam eden hakem tartışmalarına değinen Laporta, Madrid ekibinin "Barcelona paranoyasına yakalandığını" iddia etti.

Laporta, geçtiğimiz hafta oynanan maçta yaşanan pozisyonlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Real Madrid, Barcelona paranoyasına yakalanmış durumda. Halbuki hakemler her zaman Real Madrid'i kayırıyor. Geçen hafta iki gol attılar; birinde Bellingham topa koluyla dokundu, diğerinde ise Vinicius, Inaki Pena'nın burnunu kırdı."

Katalan kulübünün başkanı, bu tür olayların futbolun adalet duygusuna zarar verdiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Bu tür kararlar, La Liga'daki rekabeti gölgeliyor. Barcelona olarak biz sadece adil bir yarış ortamı istiyoruz. Hakemlerin tarafsız davranması, futbolun geleceği için şart."

Türk Telekom reklam
G.Saray'da sağ beke sürpriz isim!
DİĞER
Macar basınından Fenerbahçe-Ferencvaros maçı için olay manşet! “İstanbul cehenneminde...”
Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Hasan Ufuk Çakır “kral çıplak” dedi: Yatıyoruz kalkıyoruz Silivri! Hırsızın partisi olmaz
Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz transfer!
Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ı bekleyen tehlike!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bilardo Federasyonu, çocuk ve aileler için harekete geçti Bilardo Federasyonu, çocuk ve aileler için harekete geçti 16:28
3 bant bilardo Türkiye şampiyonu Köseoğlu oldu 3 bant bilardo Türkiye şampiyonu Köseoğlu oldu 16:22
Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz transfer! Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz transfer! 16:18
F.Bahçe'den yürek ısıtan paylaşım! F.Bahçe'den yürek ısıtan paylaşım! 16:05
R. Betis Pellegrini ile nikah tazeledi! R. Betis Pellegrini ile nikah tazeledi! 15:52
Cengiz kabri başında anıldı Cengiz kabri başında anıldı 15:45
Daha Eski
R. Madrid Konate transferinden çekildi! R. Madrid Konate transferinden çekildi! 15:30
Jabeur Zeynep Sönmez'in mentörü olacak! Jabeur Zeynep Sönmez'in mentörü olacak! 15:23
Türkiye - Arnavutluk | CANLI Türkiye - Arnavutluk | CANLI 15:05
G.Saray ayrılığı açıkladı! G.Saray ayrılığı açıkladı! 14:59
F.Bahçeli yıldızdan dikkat çeken paylaşım! F.Bahçeli yıldızdan dikkat çeken paylaşım! 14:35
Arda ile Kenan takım arkadaşı mı oluyor? Arda ile Kenan takım arkadaşı mı oluyor? 14:19