Joan Laporta'dan Real Madrid'e sert çıkış! “Barcelona paranoyasına yakalandılar”

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Real Madrid hakkında oldukça sert açıklamalarda bulundu. İspanyol futbolunda uzun süredir devam eden hakem tartışmalarına değinen Laporta, Madrid ekibinin "Barcelona paranoyasına yakalandığını" iddia etti.

Laporta, geçtiğimiz hafta oynanan maçta yaşanan pozisyonlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Real Madrid, Barcelona paranoyasına yakalanmış durumda. Halbuki hakemler her zaman Real Madrid'i kayırıyor. Geçen hafta iki gol attılar; birinde Bellingham topa koluyla dokundu, diğerinde ise Vinicius, Inaki Pena'nın burnunu kırdı."

Katalan kulübünün başkanı, bu tür olayların futbolun adalet duygusuna zarar verdiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Bu tür kararlar, La Liga'daki rekabeti gölgeliyor. Barcelona olarak biz sadece adil bir yarış ortamı istiyoruz. Hakemlerin tarafsız davranması, futbolun geleceği için şart."