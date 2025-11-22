CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İspanya La Liga Osasuna - Real Sociedad maçı CANLI İZLE | Saati ve kanalı!

Osasuna - Real Sociedad maçı CANLI İZLE | Saati ve kanalı!

Osasuna, La Liga'nın 13. haftasında Real Sociedad'ı konuk ediyor. Milli ara öncesinde son 4 maçından galibiyet alamayan ev sahibi ekip, ilk 12 haftada 3 galibiyetle 11 puana ulaşabildi ve düşme hattı sınırında bulunuyor. Real Sociedad ise 4 maçtır süren yenilmezlik serisini 5'e çıkararak puan tablosunda yukarı tırmanmayı hedefliyor. Peki Osasuna - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 08:46
Osasuna - Real Sociedad maçı CANLI İZLE | Saati ve kanalı!

Osasuna - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Osasuna ile Real Sociedad, La Liga'nın 13. haftasında kozlarını paylaşacak. Estadio El Sadar'da oynanacak karşılaşmada Alessio'nun öğrencileri, küme düşme hattı sınırından kurtulmak için sahaya çıkacak. Milli ara öncesi çıktığı maçlardan şimdiye dek 3 galibiyet alabilen ve 4 maçtır hanesine 3 puan yazdıramayan ev sahibi, taraftarının önünde moral bulmak istiyor. Konuk ekip ise 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek ve puanını 17'ye çıkararak listede ilk 10'a yükselmek istiyor. İşte Osasuna - Real Sociedad maçı detayları...

OSASUNA - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN , SAAT KAÇTA?

Osasuna - Real Sociedad maçı 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 20.30 'da başlayacak.

OSASUNA - REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Osasuna - Real Sociedad maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Anasayfa
