Osasuna - Real Sociedad maçı CANLI İZLE | Saati ve kanalı!

Osasuna ile Real Sociedad, La Liga'nın 13. haftasında kozlarını paylaşacak. Estadio El Sadar'da oynanacak karşılaşmada Alessio'nun öğrencileri, küme düşme hattı sınırından kurtulmak için sahaya çıkacak. Milli ara öncesi çıktığı maçlardan şimdiye dek 3 galibiyet alabilen ve 4 maçtır hanesine 3 puan yazdıramayan ev sahibi, taraftarının önünde moral bulmak istiyor. Konuk ekip ise 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek ve puanını 17'ye çıkararak listede ilk 10'a yükselmek istiyor. İşte Osasuna - Real Sociedad maçı detayları...

OSASUNA - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN , SAAT KAÇTA?

Osasuna - Real Sociedad maçı 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 20.30 'da başlayacak.

OSASUNA - REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Osasuna - Real Sociedad maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.