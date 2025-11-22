CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Deportivo Alaves - Celta Vigo maçı detayları: Hangi kanalda?

Deportivo Alaves - Celta Vigo maçı detayları: Hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Deportivo Alaves, Mendizorrotza Stadyumu'nda Celta Vigo'yu konuk edecek. Ligde 15 puanı bulunan ev sahibi ekip, orta sıralardaki yerini korumayı hedeflerken Claudio Giraldez'in öğrencileri ise 13 puanla yer aldığı alt sıralardan ortalara yükselmek için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Deportivo Alaves - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 08:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Deportivo Alaves - Celta Vigo maçı detayları: Hangi kanalda?

Deportivo Alaves - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Deportivo Alaves, milli aranın ardından La Liga'nın 13. haftasında Celta Vigo'yu ağırlayacak. Ligde aldığı galibiyet sayısını 5'e çıkarmak isteyen ev sahibi ekip, son maçında deplasmanda yaşadığı Girona mağlubiyetini taraftarı önünde telafi etmek istiyor. Celta Vigo ise 13 puanla girdiği milli ara öncesinde, Barcelona'ya 4-2 mağlup olmuştu. Deplasmanda 3. galibiyetini hedefleyen konuk Claudio Giraldez'in ekibi, teknik adamın başarılı stratejisiyle puanını 16'ya yükseltmeyi hedefliyor. Peki Deportivo Alaves - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

DEPORTIVO ALAVES - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN , SAAT KAÇTA?

Deportivo Alaves - Celta Vigo maçı 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye Saati İle (TSİ) 16.00'da başlayacak.

DEPORTIVO ALAVES - CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Deportivo Alaves - Celta Vigo maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

3 yılda 6 defa! Eyvah Osimhen...
REKLAM - D&R
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Yine tarihin yanlış tarafı: CHP Terörsüz Türkiye sürecini zehirliyor!
F.Bahçe'den golcü operasyonu! İşte listedeki isimler
F.Bahçe'de kadro dışı bırakılan Cenk'e 3 talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de büyük kriz! 35 milyon Euro... Fenerbahçe'de büyük kriz! 35 milyon Euro... 09:20
Bugünün maçları hangi kanalda? 22 Kasım Cumartesi Bugünün maçları hangi kanalda? 22 Kasım Cumartesi 07:40
Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! 01:46
Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! 01:45
İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! 01:42
İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! 01:42
Daha Eski
Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti 01:39
Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti 01:38
Jasikevicius: Üçlüklerle kontrolü ele aldık Jasikevicius: Üçlüklerle kontrolü ele aldık 01:36
Jasikevicius: Üçlüklerle kontrolü ele aldık Jasikevicius: Üçlüklerle kontrolü ele aldık 01:35
Skandal pankarta F.Bahçe'den tokat gibi cevap! Skandal pankarta F.Bahçe'den tokat gibi cevap! 01:04
Sırbistan'da skandal pankart! Sırbistan'da skandal pankart! 01:04