Deportivo Alaves - Celta Vigo maçı detayları: Hangi kanalda?

Deportivo Alaves, milli aranın ardından La Liga'nın 13. haftasında Celta Vigo'yu ağırlayacak. Ligde aldığı galibiyet sayısını 5'e çıkarmak isteyen ev sahibi ekip, son maçında deplasmanda yaşadığı Girona mağlubiyetini taraftarı önünde telafi etmek istiyor. Celta Vigo ise 13 puanla girdiği milli ara öncesinde, Barcelona'ya 4-2 mağlup olmuştu. Deplasmanda 3. galibiyetini hedefleyen konuk Claudio Giraldez'in ekibi, teknik adamın başarılı stratejisiyle puanını 16'ya yükseltmeyi hedefliyor. Peki Deportivo Alaves - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

DEPORTIVO ALAVES - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN , SAAT KAÇTA?

Deportivo Alaves - Celta Vigo maçı 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye Saati İle (TSİ) 16.00'da başlayacak.

DEPORTIVO ALAVES - CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Deportivo Alaves - Celta Vigo maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.