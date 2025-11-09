CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Celta Vigo - Barcelona maçı CANLI izle! Celta Vigo Barcelona maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Celta Vigo - Barcelona maçı CANLI izle! Celta Vigo Barcelona maçı saat kaçta, şifresiz mi?

La Liga’da heyecan 12. hafta karşılaşmasıyla devam ediyor. Celta Vigo, kendi sahasında Barcelona’yı konuk edecek. Futbolseverler, “Celta Vigo – Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi izlenebilecek?” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte dev karşılaşmaya dair tüm detaylar…

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 10:59
Celta Vigo - Barcelona maçı CANLI izle! Celta Vigo Barcelona maçı saat kaçta, şifresiz mi?

La Liga 12. haftasında Celta Vigo ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde taraftarlar, "Celta Vigo - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi izlenebilecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. Katalan devi Barcelona, deplasmanda galibiyet ararken, Celta Vigo taraftarı önünde dirençli bir performans sergilemeyi hedefliyor. Peki, Celta Vigo - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? La Liga Celta Vigo Barcelona maçı canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

Celta Vigo - Barcelona maçını takip etmek için tıklayınız.

CELTA VIGO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'da heyecan 12. hafta karşılaşmasıyla devam ediyor. Celta Vigo, kendi sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Celta Vigo ile Barcelona arasındaki La Liga 12. hafta mücadelesi, 9 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak. Maçın başlama saati ise 23.00 olarak açıklandı.

CELTA VIGO - BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Vigo'daki Estadio de Balaídos Stadyumu'nda oynanacak. Celta Vigo, taraftarı önünde güçlü rakibi Barcelona karşısında sürpriz peşinde olacak.

CELTA VIGO BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Barcelona mücadelesi, Türkiye'de S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT PLUS CANLI İZLEME BİLGİLERİ

S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

CELTA VIGO-BARCELONA MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

ASpor CANLI YAYIN

Nursel ile Mutfak Bahane Pazartesi atv'de başlıyor
Doğu Akdeniz'de at izi it izine karıştı! GKRY, İsrail, Mısır... Mavi Vatan karşıtı "intikam" tatbikatı | Türkiye Kıbrıs'ı yedirmeyecek
