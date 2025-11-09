Celta Vigo - Barcelona maçı CANLI izle! Celta Vigo Barcelona maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

La Liga 12. haftasında Celta Vigo ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde taraftarlar, "Celta Vigo - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi izlenebilecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. Katalan devi Barcelona, deplasmanda galibiyet ararken, Celta Vigo taraftarı önünde dirençli bir performans sergilemeyi hedefliyor. Peki, Celta Vigo - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? La Liga Celta Vigo Barcelona maçı canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

CELTA VIGO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'da heyecan 12. hafta karşılaşmasıyla devam ediyor. Celta Vigo, kendi sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Celta Vigo ile Barcelona arasındaki La Liga 12. hafta mücadelesi, 9 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak. Maçın başlama saati ise 23.00 olarak açıklandı.

CELTA VIGO - BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Vigo'daki Estadio de Balaídos Stadyumu'nda oynanacak. Celta Vigo, taraftarı önünde güçlü rakibi Barcelona karşısında sürpriz peşinde olacak.

CELTA VIGO BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Barcelona mücadelesi, Türkiye'de S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT PLUS CANLI İZLEME BİLGİLERİ

S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

