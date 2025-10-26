Real Madrid - Barcelona maçı CANLI | Arda Güler ilk 11'de

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İspanya La Liga’nın'nın 10. haftasında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk El Clasico'sunda milli futbolcumuz Arda Güler ilk 11'de sahaya çıkıyor. Bernabeu Stadyumu’nda oynanan dev mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 18:07 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 18:59
İspanya La Liga'nın'nın 10. haftasında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Zirve mücadelesinde Real Madrid, liderliğini sürdürmek isterken Barcelona da kazanarak zirvenin sahibi olmak istiyor.

Milli oyuncumuz Arda Güler ilk 11'de sahaya çıkıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Bellingham, Arda, Vinicius Jr., Mbappe

Barcelona: Szczesny, Kounde, Garcia, Cubarsi, Balde, Pedri, Frenkie, Fermin, Rashford, Ferran, Yamal

REAL MADRID - BARCELONA MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

R. MADRID ÖNE GEÇTİ

BARÇA EŞİTLİĞİ YAKALADI

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

26 Ekim Pazar günü Santiago Bernabeu'da oynanan Real Madrid - Barcelona maçı, TSİ 18:15'te başladı.

REAL MADRID BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın en büyük derbisi Real Madrid - Barcelona maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanıyor.

