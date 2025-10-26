Real Madrid - Barcelona maçı CANLI | Arda Güler ilk 11'de

İspanya La Liga'nın'nın 10. haftasında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Zirve mücadelesinde Real Madrid, liderliğini sürdürmek isterken Barcelona da kazanarak zirvenin sahibi olmak istiyor.
Milli oyuncumuz Arda Güler ilk 11'de sahaya çıkıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Bellingham, Arda, Vinicius Jr., Mbappe
Barcelona: Szczesny, Kounde, Garcia, Cubarsi, Balde, Pedri, Frenkie, Fermin, Rashford, Ferran, Yamal
R. MADRID ÖNE GEÇTİ
🤤 Jude Bellingham'dan nefis pas
💨 Kylian Mbappe'den güzel bitiriş
⚪ Real Madrid, Barcelona karşısında 1-0 önde! pic.twitter.com/DiYdOdZrqe
— S Sport (@ssporttr) October 26, 2025
BARÇA EŞİTLİĞİ YAKALADI
Fermin Lopez, El Clasico'da durumu eşitledi! 🤝 pic.twitter.com/3IXJHyZY27— S Sport Plus (@ssportplustr) October 26, 2025
REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
26 Ekim Pazar günü Santiago Bernabeu'da oynanan Real Madrid - Barcelona maçı, TSİ 18:15'te başladı.
REAL MADRID BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanya La Liga'nın en büyük derbisi Real Madrid - Barcelona maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanıyor.