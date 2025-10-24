Real Sociedad - Sevilla maçı detayları | Real Sociedad - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Liga

Real Sociedad - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da şampiyonluk mücadelesi kızışıyor. 10. hafta maçında Real Sociedad, Sevilla'yı konuk edecek. 18. sıradaki ev sahibi, Estadio Municipal de Anoeta'da seyirci desteğini de arkasına alarak sürpriz arayacak. Sevilla ise sezona kötü başlamasına rağmen kısa sürede toparlayarak 9. sıraya yükselmeyi başardı. Peki Real Sociedad - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Sociedad - Sevilla MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Sociedad - Sevilla maçı 24 Ekim Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Maçı Adrián Cordero Vega yönetecek.

Real Sociedad - Sevilla MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio Municipal de Anoeta'da oynanacak Real Sociedad - Sevilla maçı, tiviBu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Real Sociedad - Sevilla MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Munoz; Mendez, Herrera, Gorrotxategi, Gomez; Oyarzabal, Barrenetxea

Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Mendy, Agoume; Sanchez, Sow, Vargas; Romero