Haberler İspanya La Liga Real Sociedad - Sevilla maçı detayları | Real Sociedad - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Liga

Real Sociedad - Sevilla maçı detayları | Real Sociedad - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Liga

Real Sociedad, La Liga'nın 10. haftasında Sevilla'yı konuk ediyor. Ligin 18. sırasında yer alan ev sahibi, son 2 maçlık namağlubiyet serisini 3'e çıkaarak küme hattından uzaklaşmak istiyor. Sevilla ise sezon başından bu yana 4 mağlubiyet alarak 9. sıradan yükselmek ve zirve yarışına ortak olmak için sahaya çıkacak. Peki Real Sociedad - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 13:29
Real Sociedad - Sevilla maçı detayları | Real Sociedad - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Liga

Real Sociedad - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da şampiyonluk mücadelesi kızışıyor. 10. hafta maçında Real Sociedad, Sevilla'yı konuk edecek. 18. sıradaki ev sahibi, Estadio Municipal de Anoeta'da seyirci desteğini de arkasına alarak sürpriz arayacak. Sevilla ise sezona kötü başlamasına rağmen kısa sürede toparlayarak 9. sıraya yükselmeyi başardı. Peki Real Sociedad - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Sociedad - Sevilla MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Sociedad - Sevilla maçı 24 Ekim Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Maçı Adrián Cordero Vega yönetecek.

Real Sociedad - Sevilla MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio Municipal de Anoeta'da oynanacak Real Sociedad - Sevilla maçı, tiviBu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Real Sociedad - Sevilla MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Munoz; Mendez, Herrera, Gorrotxategi, Gomez; Oyarzabal, Barrenetxea

Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Mendy, Agoume; Sanchez, Sow, Vargas; Romero

