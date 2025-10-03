CANLI SKOR ANA SAYFA
Osasuna - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Osasuna - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

İspanya La Liga 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 8. hafta maçında Osasuna ile Getafe kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Osasuna - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 13:48
Osasuna - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Osasuna - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 8. hafta maçında Osasuna, evinde Getafe'yi ağırlayacak. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Osasuna - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Osasuna - Getafe MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Osasuna - Getafe maçı 3 Ekim Cuma günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Osasuna - Getafe MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Osasuna: Herrera; Catena, Boyomo, Cruz; Rosier, Torro, Moncayola, Bretones; Gomez, Budimir, Munoz

Getafe: Soria; Dakonam, Abqar, Duarte; Femenia, Martin, Milla, Arambarri, Rico; Mayoral, Liso

ASpor CANLI YAYIN

