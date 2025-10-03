Osasuna - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Osasuna - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 8. hafta maçında Osasuna, evinde Getafe'yi ağırlayacak. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Osasuna - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Osasuna - Getafe MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Osasuna - Getafe maçı 3 Ekim Cuma günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Osasuna - Getafe MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Osasuna: Herrera; Catena, Boyomo, Cruz; Rosier, Torro, Moncayola, Bretones; Gomez, Budimir, Munoz

Getafe: Soria; Dakonam, Abqar, Duarte; Femenia, Martin, Milla, Arambarri, Rico; Mayoral, Liso