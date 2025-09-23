CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Levante 1-4 Real Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET) | Arda Güler asist yaptı Real Madrid farklı kazandı!

Levante 1-4 Real Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET) | Arda Güler asist yaptı Real Madrid farklı kazandı!

İspanya LaLiga 6. hafta maçında Real Madrid, Levante deplasmanına konuk oldu. Eflatun-beyazlılar mücadeleyi 4-1 kazandı. İşte maçın detayları...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 00:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Levante 1-4 Real Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET) | Arda Güler asist yaptı Real Madrid farklı kazandı!

Real Madrid, İspanya LaLiga 6. hafta maçında Levante'yi 4-1 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 28. dakikada Vinicius Junior, 38. dakikada Franco Mastantuono, 64. dakikada (P) ve 66. dakikada Kylian Mbappe'den geldi. Konuk ekibin tek golünü ise 54. dakikada Ette Eyong kaydetti.

Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid formasıyla mücadeleye ilk 11'de başladı. Güler, Kylian Mbappe'nin 2. golünün asistini yapan isim oldu.

Bu karşılaşmayla birlikte Real Madrid 18 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Levante ise 4 puanda kaldı.

İspanya LaLiga'nın 7. haftasında Levante, Getafe; Real Madrid ise Atletico Madrid deplasmanına konuk olacak.

Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı!
DİĞER
Yeşilçam'ın unutulmaz güzellerinden biriydi! Estetiksiz halini tanıyabildiniz mi?
Başkan Erdoğan'dan New York'ta Gazze diplomasisi! Kritik zirvede Trump'la yan yana... Başkan Erdoğan: Toplantı çok verimliydi
6. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
F.Bahçe'de yıldız isme Ada'dan kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool sürprize izin vermedi! Liverpool sürprize izin vermedi! 23:57
Chelsea Lig Kupası'nda tur atladı! Chelsea Lig Kupası'nda tur atladı! 23:47
Barcelona’dan Gavi açıklaması! Barcelona’dan Gavi açıklaması! 23:01
Ecemnur Öztürk Beşiktaş'ta! Ecemnur Öztürk Beşiktaş'ta! 22:34
Trabzonspor'da F. Karagümrük mesaisi Trabzonspor'da F. Karagümrük mesaisi 22:32
İbrahim Üzülmez Iğdır'da galibiyetle başladı! İbrahim Üzülmez Iğdır'da galibiyetle başladı! 22:14
Daha Eski
Çorum FK evinde 2 puan bıraktı! Çorum FK evinde 2 puan bıraktı! 22:01
7 kulüp PFDK'ye sevk edildi 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi 21:42
F.Bahçe Zagreb'e geldi F.Bahçe Zagreb'e geldi 20:57
Kovacevic: Kariyerimdeki en büyük maç! Kovacevic: Kariyerimdeki en büyük maç! 20:07
Bursaspor Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı! Bursaspor Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı! 19:45
BM'den FIFA ve UEFA'ya İsrail çağrısı! BM'den FIFA ve UEFA'ya İsrail çağrısı! 19:25