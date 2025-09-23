Levante 1-4 Real Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET) | Arda Güler asist yaptı Real Madrid farklı kazandı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Real Madrid, İspanya LaLiga 6. hafta maçında Levante'yi 4-1 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 28. dakikada Vinicius Junior, 38. dakikada Franco Mastantuono, 64. dakikada (P) ve 66. dakikada Kylian Mbappe'den geldi. Konuk ekibin tek golünü ise 54. dakikada Ette Eyong kaydetti.

Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid formasıyla mücadeleye ilk 11'de başladı. Güler, Kylian Mbappe'nin 2. golünün asistini yapan isim oldu.

Bu karşılaşmayla birlikte Real Madrid 18 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Levante ise 4 puanda kaldı.

İspanya LaLiga'nın 7. haftasında Levante, Getafe; Real Madrid ise Atletico Madrid deplasmanına konuk olacak.