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Haberler İspanya La Liga Osasuna-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Osasuna ile Atletico Madrid 36. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmada ilk 11 merak ediliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Osasuna-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 11:14
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Osasuna-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 36. haftada Osasuna ile Atletico Madrid mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna-Atletico Madrid maçı 15 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

OSASUNA-ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Osasuna: Herrera, Areso, Boyomo, Catena, Herrando, Cruz, Torro, Ibanez, Oroz, Budimir, Zaragoza

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Gimenez, Le Normand, Galan, Simeone, De Paul, Koke, Barrios, Alvarez, Sörloth

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