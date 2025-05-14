Villarreal-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Villarreal-Leganes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 36. haftada Villarreal ile Leganes mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal-Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL-LEGANES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal-Leganes maçı 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

VILLARREAL-LEGANES MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Villarreal: Junior, Navarro, Foyth, Costa, Cardona, Pino, Comesana, Parejo, Baena, Pepe, Perez

Leganes: Dmitrovic, Altimira, Rosier, Saenz, Gonzalez, Hernandez, Noupa, Tapia, Cisse, Raba, El Haddadi

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