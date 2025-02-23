Real Madrid-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid-Girona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid ile Girona karşı karşıya gelecek. Bu sezonu da şampiyon olarak kapatmak isteyen eflatun-beyazlılar, Atletico Madrid ve Barcelona'nın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor. 24 hafta sonunda 51 puanla 3. sırada bulunan İspanyol devi, Carlo Ancelotti yönetiminde kritik maçta 3 puan almanın yollarını arıyor. Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen Real Madrid, karşılaşmaya UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Manchester City'i elemenin moraliyle çıkacak. Girona ile oynanacak maçta Arda Güler'in şans bulup bulmayacağı ise merak ediliyor. Peki, Real Madrid-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

REAL MADRID-GIRONA MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga'nın 25. haftasında oynanacak Real Madrid-Girona maçı 23 Şubat Pazar günü saat 18.15'te başlayacak.

REAL MADRID-GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak Real Madrid-Girona maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy, Tchouameni, Ceballos, Rodrygo, Brahim Diaz, Vinicius Junior, Mbappe.

Girona: Gazzaniga, Martinez, Juanpe, Krejci, Gutierrez, Asprilla, Martin, Tsygankov, van de Beek, Gil, Stuani.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

2024-2025 sezonunda La Liga'yı şampiyon olarak tamamlamak isteyen Real Madrid, Girona karşısında kritik maça çıkacak. Karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan eflatun-beyazlılarda Arda Güler'in de kadroda olması bekleniyor. İlk 11'de oynamasına zor gözüyle bakılan A Milli futbolcunun, Carlo Ancelotti'nin şans vermesi durumunda oyuna sonradan gireceği tahmin ediliyor.