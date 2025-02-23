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Haberler İspanya La Liga Real Madrid-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Arda Güler oynayacak mı?

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid ile Girona karşı karşıya gelecek. Atletico Madrid ve Barcelona'nın kazandığı haftada hata yapmak istemeyen eflatun-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Carlo Ancelotti yönetiminde 24 hafta sonunda 51 puan toplayan Real Madrid, ligde 3. sırada yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Manchester City'i elemeyi başaran İspanyol devi hem ligde hem de Avrupa'da kupayı kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Girona maçında Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Real Madrid-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 15:10 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 15:10
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Real Madrid-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid-Girona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid ile Girona karşı karşıya gelecek. Bu sezonu da şampiyon olarak kapatmak isteyen eflatun-beyazlılar, Atletico Madrid ve Barcelona'nın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor. 24 hafta sonunda 51 puanla 3. sırada bulunan İspanyol devi, Carlo Ancelotti yönetiminde kritik maçta 3 puan almanın yollarını arıyor. Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen Real Madrid, karşılaşmaya UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Manchester City'i elemenin moraliyle çıkacak. Girona ile oynanacak maçta Arda Güler'in şans bulup bulmayacağı ise merak ediliyor. Peki, Real Madrid-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

REAL MADRID-GIRONA MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga'nın 25. haftasında oynanacak Real Madrid-Girona maçı 23 Şubat Pazar günü saat 18.15'te başlayacak.

REAL MADRID-GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak Real Madrid-Girona maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy, Tchouameni, Ceballos, Rodrygo, Brahim Diaz, Vinicius Junior, Mbappe.

Girona: Gazzaniga, Martinez, Juanpe, Krejci, Gutierrez, Asprilla, Martin, Tsygankov, van de Beek, Gil, Stuani.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

2024-2025 sezonunda La Liga'yı şampiyon olarak tamamlamak isteyen Real Madrid, Girona karşısında kritik maça çıkacak. Karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan eflatun-beyazlılarda Arda Güler'in de kadroda olması bekleniyor. İlk 11'de oynamasına zor gözüyle bakılan A Milli futbolcunun, Carlo Ancelotti'nin şans vermesi durumunda oyuna sonradan gireceği tahmin ediliyor.

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