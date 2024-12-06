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Haberler İspanya La Liga Celta Vigo-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Celta Vigo-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Celta Vigo ile Mallorca 16. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Celta Vigo-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 08:00 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 08:20
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Celta Vigo-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Celta Vigo-Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Celta Vigo ile Mallorca 16. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTA VİGO-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo-Mallorca maçı 6 Aralık Cuma günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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