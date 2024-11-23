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Haberler İspanya La Liga Osasuna - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Osasuna ile Villarreal 14. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Osasuna - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 11:20
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Osasuna - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Osasuna ile Villarreal 14. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Osasuna - Villarreal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Villarreal maçı 24 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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