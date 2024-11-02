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Haberler İspanya La Liga

Barcelona - Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Barcelona ile Espanyol 12. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Barcelona - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 09:20
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Barcelona - Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Barcelona ile Espanyol 12. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Barcelona - Espanyol MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Espanyol maçı 3 Kasım Pazar günü saat 18.15'te S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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