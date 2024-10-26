Getafe - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Getafe - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Getafe ile Valencia 11. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Getafe - Valencia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe - Valencia maçı 27 Ekim Pazar günü saat 18.15'te S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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