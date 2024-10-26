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Haberler İspanya La Liga

Getafe - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Getafe ile Valencia 11. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Getafe - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 15:30
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Getafe - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Getafe - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Getafe ile Valencia 11. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Getafe - Valencia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe - Valencia maçı 27 Ekim Pazar günü saat 18.15'te S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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