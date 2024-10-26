29 EKİM'DE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? | 29 Ekim banka, hastane, postane, eczane, adliye, noter, borsa açık mı, kapalı mı?

29 EKİM'DE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? | 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni ilan etmesiyle başlayan büyük dönüm noktası, her yıl aynı tarihte, yurt genelinde büyük coşkuyla kutlanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıntılarından doğan yeni bir devletin, kendi kaderini tayin etme gücüne sahip, bağımsız bir millet olarak dünya sahnesine çıktığı bu önemli gün, ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilmiştir. Peki 9 Ekim banka, hastane, postane, eczane, adliye, noter, borsa açık mı, kapalı mı?

29 EKİM KARGO BANKA, HASTANE, POSTANE, ECZANE, ADLİYE, NOTER, BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğundan kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermemektedir. Dolayısıyla bankalar, 29 Ekim 2024 Salı günü açık değil. Tüm devlet daireleri ve kamu kuruluşları, 28 Ekim Pazartesi günü yarım gün hizmet verecek olup 30 Ekim Çarşamba günü mesai saatlerinin başlaması ile açılacaktır.

29 Ekim 2024 EFT HAVALE YAPILIR MI? NE ZAMAN HESABA GEÇER?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğundan o gün yapılan havale işlemleri ilk iş gününde hesaplara yatacak. Yani havale işlemleri, 30 Ekim Çarşamba günü tamamlanacak.

29 EKİM 2024 HASTANELER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğundan kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermemektedir. Dolayısıyla hastaneler, 29 Ekim Salı günü açık değil. 7 gün 24 saat hizmet veren Acil Servis bölümleri hariç hastanelerdeki tüm poliklinikler, 28 Ekim Pazartesi günü öğle saatinde kapanacak ve 30 Ekim Çarşamba günü mesai saatlerinin başlaması ile açılacaktır.

29 EKİM 2024 POSTANELER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğundan kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermemektedir. Dolayısıyla postaneler, 29 Ekim Salı günü açık değil. Tüm postaneler, 30 Ekim Çarşamba günü mesai saatlerinin başlaması ile açılacaktır.

29 EKİM 2024 ECZANELER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğundan kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermemektedir. Dolayısıyla eczaneler, 29 Ekim Salı günü açık değil. Tüm postaneler, 30 Ekim Çarşamba günü mesai saatlerinin başlaması ile açılacaktır.