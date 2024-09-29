Atletico Madrid - Real Madrid derbisinde büyük olay! Maç durduruldu

İspanya La Liga'daki Atletico Madrid - Real Madrid derbisi çıkan olaylar sonrası durdu.

Atletico Madrid taraftarları, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'e madde attı.

69. dakikada yaşanan bu olayın ardından stadyumda ikinci kez anons yapıldı ve hakem Mateo Busquets Ferrer, iki takımın teknik direktörleri Diego Simeone ve Carlo Ancelotti ile konuştu. Oyunu durduran hakem Ferrer, oyuncuları soyunma odasına çağırdı.

SIMEONE TRİBÜNLERE GİTTİ

Atletico Madrid'in çalıştırıcısı Simeone, taraftarları yatıştırmak için tribünlere gitti.

Madrid derbisi durdurulmadan önce Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğü bulunuyordu. Real Madrid'in golünü 64. dakikada Eder Militao attı.

Atletico Madrid - Real Madrid derbisi yaklaşık 20 dakikalık duraklamanın ardından yeniden başladı.