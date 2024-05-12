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Arda yine attı

La Liga’daki ilk sezonunda Real Madrid ile şampiyonluğa uzanan Arda Güler, 4-0 galip gelen Los Galacticos’un ikinci golünü ağlara gönderdi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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Arda yine attı

İspanya Ligi La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Real Madrid 35. hafta mücadelesinde konuk olduğu, küme düşmesi kesinleşen Granada'yı 4-0 yendi. Estadio Nuevo Los Carmenes'te oynanan maçta Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Fran Garcia, 45+2. dakikada Arda Güler ve 49 ile 58. dakikalarda Brahim Diaz kaydetti.

ARDA: LA LİGA'YA ALIŞTIM

R.Madrid'e ve La Liga'ya tamamen alıştığını söyleyen 19 yaşındaki yıldız, "Çok özgüvenliyim. Lige ve takıma tamamen alıştığımı söyleyebilirim. Çok mutluyum, bundan sonrası inşallah daha iyi olacak. Herkese çok teşekkür ediyorum. Benim ve birçok arkadaşımın ilk kupası. Yarınki (bugün) kutlamalara tüm taraftarlarımızı bekliyoruz" dedi.

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