Real Madrid'den flaş talep! Arda Güler ile görüşüldü

Habere göre İtalyan kondisyonerin geleceğe yönelik planlarından biri de geçmişte Rodrygo Goes ile izlenen stratejiyi Arda Güler ile tekrarlamak. Kulüp, Türk oyuncunun vücudunu güçlendirmek için aşamalı olarak yapılması gereken ve Antonio Pintus tarafından denetlenecek bir plan tasarladı.