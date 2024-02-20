Real Madrid'den flaş talep! Arda Güler ile görüşüldü
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sezon başında yaşadığı sakatlığını atlatmasının ardından sahalara döndü. İspanyol ekibinde istediği süreleri henüz bulamayan 18 yaşındaki oyuncuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Real Madrid yönetiminin Arda Güler ile görüşerek flaş bir talepte bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
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KROOS'TAN ARDA GÜLER'E DESTEK
Kroos konuyla ilgili, "Türk taraftarlar, Arda Güler'in Real Madrid'de olmasından dolayı gurur duyuyorlar. Biraz sabırsızlanıyorlar ve tabii ki bir an önce oynamasını istiyorlar. Mükemmel bir teknik direktörümüz var ve durumu kesinlikle çok iyi idare edecektir" sözlerini sarf etti.
REAL MADRID SEVILLA'YI KONUK EDECEK
Geçtiğimiz hafta sonu Rayo Vallecano karşısında iki puan kaybeden Real Madrid, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi mesaisi yapmayacak.
Carlo Ancelotti'nin öğrencileri 25 Şubat Pazar gecesi La Liga'nın 26. hafta mücadelesinde Sevilla'yı konuk edecek. Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak.
Daha sonra Valencia ile karşı karşıya gelecek olan Real Madrid, ardından ise 6 Mart Çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi'nde evinde Leipzig rövanşına çıkacak.
Alman kulübünü ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup eden Los Blancos, çeyrek final için oldukça avantajlı durumda.
REAL MADRID'DEN ŞAŞIRTAN TALEP!
Real Madrid kulüp yetkilileri yeni sezon kampı öncesi Arda Güler ile görüşme gerçekleştirdi ve kas kütlesini geliştirmesi için 5 kilo almasını istedi.
Defensa Central'de yer alan haberde Real Madrid'in kondisyon antrenörü Antonio Pintus, yaz aylarında düzenlenecek Copa America, Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları'nın yoğun takviminde A takım oyuncularını teker teker nasıl yoracağının hesaplarını yapıyor.
Habere göre İtalyan kondisyonerin geleceğe yönelik planlarından biri de geçmişte Rodrygo Goes ile izlenen stratejiyi Arda Güler ile tekrarlamak. Kulüp, Türk oyuncunun vücudunu güçlendirmek için aşamalı olarak yapılması gereken ve Antonio Pintus tarafından denetlenecek bir plan tasarladı.
Haberde aynı stratejinin Milan'a kiralık olarak gidip futbolunun geliştiren Brahim Diaz'da da uygulandığı belirtildi.
"5 KİLO AL ARDA"
Milliyet'in Defensa Central'den derlediği habere göre; Carlo Ancelotti'nin Arda'nın güçlenmesi yönünde basına açıklamalarda bulunduğu vurgulandı.
Haberde şu ifadelere yer verildi:
"Kulübün düşüncesi, oyuncunun önümüzdeki yıllarda daha rekabetçi olabilmesi ve giderek fizikselleşen oyunla yüzleşebilmesi için yaklaşık 5 kilo kas kazanması ve böylece tüm kalitesini ortaya koyabilmesi.
Bu yaz yapılacak çalışmalar sonucu tatil dönüşünde Arda Güler fiziksel açıdan kendini geliştirmek zorunda."
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