İlkay Gündoğan'dan flaş itiraf! "Kariyerim bitiyordu"

Kariyerini İspanyol devi Barcelona'da sürdüren Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, L'Equipe'e verdiği röportajda kariyerinin kırılma anından bahsetti. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 22 yaşındayken ciddi bir sakatlık geçirdiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

"22 yaşındayken omzundan çok ciddi bir sakatlık yaşadım ve sahalardan 14 ay uzak kaldım. Kariyerimin biteceğini düşündüm. Çok büyük acıyla oynuyordum, 90 yaşında gibi hissediyordum. Pantolon, çorap ya da ayakkabı giyerken, yatağa uzanırken acı çekiyordum. Sakatlığım sadece futbolumu değil yaşamımı da etkiliyordu. Sürekli iğne oluyordum ama hiçbir ilerleme sağlanamıyordu. Ameliyattan kaçınmak için her yolu deniyordum ama bir gün Münih'te çok iyi bir cerrah buldum. En iyi çözüm buydu."

Bu sezon Barcelona formasıyla 20 karşılaşmada görev alan İlkay Gündoğan, 1 gol atarken 5 de asist yaptı.