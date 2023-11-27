Haberler İspanya La Liga Girona 1 - 1 Athletic Bilbao (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Girona 1 - 1 Athletic Bilbao (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Girona ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona ererken iki takım da birer puana razı oldu. Girona'nın puan kaybetmesiyle liderlik Real Madrid'e geçti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 01:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Girona 1 - 1 Athletic Bilbao (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Girona ile Athletic Bilbao kozlarını paylaştı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi Girona öne geçen taraf oldu. 55. dakikada Viktor Tsygankov, topu ağlara gönderen isim oldu. Athletic Bilbao bu gole 67. dakikada Inaki Williams ile cevap verdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 son erdi ve iki takım da 1 puanın sahibi oldu.

Haftaya lider giren Girona puanını 35'e yükseltirken, aynı puandaki Real Madrid'e liderliği averajla kaptırarak 2. sırada yer aldı. 25 puanlı Athletic Bilbao ise haftayı 5. sırada kapattı.

DİĞER
Şeyma Subaşı Mısır'dan yeni pozlarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı! Şaheser gibi kadınsın"
CANLI TAKİP | Gazze’deki insani arada dördüncü gün! Esir takası için yeni liste duyuruldu: Ateşkes uzatıldı!
Abdullah Avcı: Basit hatalarla gol yedik
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Penaltıyı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bellingham Ronaldo'yu solladı!
Girona - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (27 Kasım)
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (27 Kasım 2023)
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (27 Kasım 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
La Liga'da liderlik el değiştirdi! La Liga'da liderlik el değiştirdi! 01:39
Bologna evinde 3 puanı aldı! Bologna evinde 3 puanı aldı! 01:36
Gol düellosunu Fulham kazandı! Gol düellosunu Fulham kazandı! 01:34
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Penaltıyı... Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Penaltıyı... 23:21
Çağdaş Atan: Rize maçı final gibi olacak Çağdaş Atan: Rize maçı final gibi olacak 23:18
Servet Çetin: G.Saray ile F.Bahçe'de yapıyor Servet Çetin: G.Saray ile F.Bahçe'de yapıyor 23:13
Daha Eski
Toroğlu: Yenemiyorsan aynaya bakacaksın! Toroğlu: Yenemiyorsan aynaya bakacaksın! 23:02
Abdullah Avcı: Basit hatalarla gol yedik Abdullah Avcı: Basit hatalarla gol yedik 22:40
Lecce kaçtı Verona kovaladı! Lecce kaçtı Verona kovaladı! 22:32
Başkent derbisinde kazanan çıkmadı! Başkent derbisinde kazanan çıkmadı! 22:04
Süper Lig'de 13. hafta sona erdi! İşte puan durumu Süper Lig'de 13. hafta sona erdi! İşte puan durumu 22:01
Başakşehir evinde farklı kazandı! Başakşehir evinde farklı kazandı! 22:00