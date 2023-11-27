Girona 1 - 1 Athletic Bilbao (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Girona ile Athletic Bilbao kozlarını paylaştı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi Girona öne geçen taraf oldu. 55. dakikada Viktor Tsygankov, topu ağlara gönderen isim oldu. Athletic Bilbao bu gole 67. dakikada Inaki Williams ile cevap verdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 son erdi ve iki takım da 1 puanın sahibi oldu.

Haftaya lider giren Girona puanını 35'e yükseltirken, aynı puandaki Real Madrid'e liderliği averajla kaptırarak 2. sırada yer aldı. 25 puanlı Athletic Bilbao ise haftayı 5. sırada kapattı.