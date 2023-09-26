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Mallorca 2-2 Barcelona (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 7. haftasının açılış maçında Barcelona deplasmanda Mallorca ile 2-2 berabere kaldı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 00:38 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 00:43
Mallorca 2-2 Barcelona (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında lider Barcelona, deplasmanda Real Mallorca ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, bir dönem Türkiye liglerindeki kulüplerde de oynayan Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi'nin 8. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Barcelona 41. dakikada Raphinha'nın golüyle beraberliği sağlasa da, uzatma dakikalarında (45+3) Abdon Prats ile rakip ağları havalandıran Real Mallorca devreyi 2-1 önde kapattı.

İkinci yarı ataklarını artıran Katalan takımı 75. dakikada Fermin Lopez'in golüyle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta sonu Real Madrid'in derbi maçını kaybetmesiyle liderlik koltuğuna oturan Barcelona, yakaladığı bu avantajı Mallorca deplasmanında değerlendiremedi.

Ligde, Girona (16 puan) ile birlikte namağlup iki takımdan biri olan Barcelona 17 puanla ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Real Madrid (15 puan) yarın sahasında oynayacağı Las Palmas maçını kazanması halinde Barcelona'nın önüne geçecek.

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