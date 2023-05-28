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Athletic Bilbao - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 37. haftasında Athletic Bilbao ile Elche karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 07:58 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 08:00
Athletic Bilbao - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Elche maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 37. haftada Athletic Bilbao ile Elche kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - ELCHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Elche maçı 28 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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ATHLETIC BILBAO - ELCHE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Athletic Bilbao
Simon; De Marcos, Yeray, Martinez, Berchiche; Sancet, Zarraga; N. Williams, Munain, Berenguer; I. Williams

Elche
Badia; Morente, Magallan, Bigas, Clerc, Blanco; Gumbau, Donald, Fidel; Nteka, Boye

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