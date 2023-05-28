Athletic Bilbao - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Elche maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 37. haftada Athletic Bilbao ile Elche kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - ELCHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Elche maçı 28 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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ATHLETIC BILBAO - ELCHE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Athletic Bilbao

Simon; De Marcos, Yeray, Martinez, Berchiche; Sancet, Zarraga; N. Williams, Munain, Berenguer; I. Williams

Elche

Badia; Morente, Magallan, Bigas, Clerc, Blanco; Gumbau, Donald, Fidel; Nteka, Boye