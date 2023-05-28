Almeria - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Almeria - Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 37. haftada Almeria ile Valladolid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almeria - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMERIA - VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almeria - Valladolid maçı 28 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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ALMERIA - VALLADOLID MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Almeria

Martinez; Pozo, Rodrigo Ely, Babic, Akieme; De la Hoz, Robertone, Portillo; Puigmal, Lazaro, Ramazani

Real Valladolid

Jordi Masip; Ivan Fresneda, Torres, Sanchez, Olaza; Oscar Plano, Roque Mesa, Aguado; Plata, Larin, Machis