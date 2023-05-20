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Getafe - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 35. haftasında Getafe ile Elche karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 12:00
Getafe - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Getafe - Elche maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 35. haftada Getafe ile Elche ozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GETAFE - ELCHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe - Elche maçı 19 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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GETAFE - ELCHE MAÇI HANGİ KANALDA?

Getafe
Soria; Suarez, Mitrovic, Alderete, Alvaraz; Algobia, Dakonam, Maksimovic; Portu, Unal, Mayoral

Elche
Badia; Palacios, Bigas, Clerc; Morente, Nwankwo, Gumbau, Blanco; Fidel; Nteka, Boye

ASpor CANLI YAYIN


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