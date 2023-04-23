Mallorca - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Mallorca - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 30. haftada Mallorca ile Getafe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALLORCA - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca - Getafe maçı 23 Nisan Pazar günü saat 19.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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MALLORCA - GETAFE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mallorca

Rajkovic; Sanchez, Valjent, Raillo, Copete, Costa; Morlanes, Ruiz de Galarreta, Kang-in; Muriqi, Ndiaye

Getafe

Soria; Suarez, Dakonam, Duarte, Alderete, Iglesias; Maksimovic, Milla, El Haddadi; Mayoral, Unal