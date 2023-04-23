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Mallorca - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 30. haftasında Mallorca ile Getafe karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 09:00 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 09:30
Mallorca - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Mallorca - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 30. haftada Mallorca ile Getafe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALLORCA - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca - Getafe maçı 23 Nisan Pazar günü saat 19.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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MALLORCA - GETAFE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mallorca
Rajkovic; Sanchez, Valjent, Raillo, Copete, Costa; Morlanes, Ruiz de Galarreta, Kang-in; Muriqi, Ndiaye

Getafe
Soria; Suarez, Dakonam, Duarte, Alderete, Iglesias; Maksimovic, Milla, El Haddadi; Mayoral, Unal

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