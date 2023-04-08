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Espanyol - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 28. haftasında Espanyol ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 10:38 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 11:00
Espanyol - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Espanyol - Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 28. haftada Espanyol ile Athletic Bilbao kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESPANYOL - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol - Athletic Bilbao maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 17.15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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ESPANYOL - ATHLETIC BILBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Espanyol
Pacheco; R Sanchez, Montes, Cabrera, Gil; Puado, Vinicius, Melamed, Braithwaite; Darder; Joselu

Athletic Bilbao
Aguirrezabala; De Marcos, Vivian, I Martinez, Yuri; Sancet, Vesga, Muniain; Berenguer, I Williams, N Williams

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