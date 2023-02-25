Valencia - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valencia - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 23. haftada Valencia ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Real Sociedad maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 23.00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

VALENCIA - REAL SOCIEDAD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Valencia

Mamardashvili; Foulquier, Paulista, Diakhaby, Gaya; Guillamon, Almeida, Musah; Kluivert, Duro, Castillejo

Real Sociedad

Remiro; Barrenetxea, Zubeldia, Le Normand, Rico; Zubimendi, Mendez, Merino; Kubo, Sorloth, Oyarzabal

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