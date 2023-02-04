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Real Betis - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 20. haftasında Real Betis ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 12:30
Real Betis - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Betis - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 20. haftada Real Betis ile Celta Vigo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Celta Vigo maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 23.00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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REAL BETIS - CELTA VIGO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Betis

Silva; Ruibal, Pezzella, Felipe, Abner; Guardado, Rodriguez; Henrique, Fekir, Canales; Iglesias

Celta Vigo

Marchesin; Mingueza, Aidoo, Nunez, Galan; Perez, Beltran, Rodriguez, De la Torre; Larsen, Aspas

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