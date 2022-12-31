Real Sociedad - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 15. haftada Real Sociedad ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Osasuna maçı 31 Aralık Cumartesi günü, saat 18.15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

REAL SOCIEDAD - OSASUNA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Sociedad

Remiro; Elustondo, Le Normand, Pacheco, Rico; Mendez, Zubimendi, Merino; D Silva; Cho, Sorloth

Osasuna

Fernandez; Vidal, U Garcia, D Garcia, Cruz; R Garcia, Moncayola, Torro, Gomez; Oroz; Avila