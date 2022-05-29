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Mülteci kampından Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna! İşte Real Madridli Camavinga'nın hikayesi...

Real Madrid - Liverpool finali öncesi Eduardo Camavinga'nın röportajı gündemde... 19 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu ailesi Kongo'daki iç savaştan kaçtığı için Angola'daki bir mülteci kampında doğup oradan dünyanın en iyi futbolcuları arasına girmeyi başardı. İşte Camavinga'nın hikayesi...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 10:37 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 10:46
Mülteci kampından Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna! İşte Real Madridli Camavinga'nın hikayesi...

Real Madrid'in geçen yaz kadrosuna kattığı Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga, ilham verici hayat hikayesiyle gündemde... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak Real Madrid - Liverpool finali öncesi dış basında bir röportajı çıkan 19 yaşındaki futbolcu, Angola'da mülteci kampında büyüdüğünü söyledi.

AİLESİ SAVAŞTAN KAÇTI
Fransa'nın Rennes takımından yetişen Camavinga henüz 17 yaşında Ligue 1'in dikkat çeken isimleri arasına girmişti. Real Madrid onu geçtiğimiz yaz 31 milyon euro bonservis ödeyerek transfer etti. Geleceğin en büyük orta saha yıldızlarında biri olarak gösterilen Kongo asıllı Fransız futbolcu, "Ailem savaştan kaçtığı için Angola'da bir mülteci kampında doğdum. Daha sonra ailem beni yeni bir yaşam için Fransa'ya götürdü. Yeni yaşamım da beni Şampiyonlar Ligi finaline götürdü. Eski bir mülteci olarak futbola minnettarım ve geçmişimle gurur duyuyorum. Tüm dünyadaki futbolu seven milyonlarca mültecinin benimle birlikte olduğunu biliyorum" dedi.

MODRIC'İN VELİAHTI
Real Madrid yeni yıldızıyla tam 6 sezonluk bir sözleşme imzalamıştı. Camavinga 26 maçta 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı ama Devler Ligi'nde Manchester City'yi eledikleri yarı final maçında yaptıklarıla kalitesini gösterdi. Yetenekli orta saha oyuncusu Luka Modric'in varisi olarak gösteriliyor. Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olan 19 yaşındaki futbolcu tarihin en iyilerinden biri olmaya aday.


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