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Getafe Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Getafe sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi takımın 38, konuk ekibin ise 72 puanı bulunuyor. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Getafe-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte yanıtı...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 14:00
Getafe Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

📺CANLI SKOR - Getafe-Barcelona maçını takip etmek için tıklayın!

İspanya La Liga'da 37. hafta heyecanı yaşanıyor. 38 puanla 15. sırada yer alan Getafe sahasında, 72 puanlı Barcelona'yı ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...

👉GETAFE-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe'nin sahasında Barcelona'yı ağırlayacağı maç bugün TSİ 20.30'da başlayacak. Mücadele, S Smart Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.

📌GETAFE-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Getafe: Soria; Suarez, Dakonam, Alvarez, Cuenca, Olivera; Luis, Arambarri, Maksimovic; Mayoral, Enes Ünal

Barcelona: Ter Stegen; Alves, Umtiti, Lenglet, Mingueza; Busquets, Gavi; Dembele, Memphis, Torres; Aubameyang

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