Real Sociedad 0-0 Real Betis (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga 32. hafta mücadelesinde Real Sociedad, sahasında Real Betis ile karşı karşıya geldi. Reale Arena'da oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Adı sık sık Beşiktaş ile anılan Trabzonsporlu eski futbolcu Alexsander Sörloth karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Ev sahibi ekipte David Silva, 90+3'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Alınan bu sonucun ardından Real Sociedad puanını 57 yaptı. Real Betis ise 55'e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Sociedad, Barcelona'yı konuk edecek. Real Betis ise Elche'yi ağırlayacak.