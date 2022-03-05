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Real Madrid - Real Sociedad: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'da lider Real Madrid, 27. haftada konuk ettiği Real Sociedad'ı 4-1 mağlup etti. Eflatun-beyazlılara üç puanı getiren golleri Camavinga, Modric, Benzema ve Asensio kaydetti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 00:57
Real Madrid - Real Sociedad: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlılar rakibini 4-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Real Madrid'e üç puanı getiren golleri 40'ta Eduardo Camavinga, 43'te Luka Modric, 69'da Karim Benzema ve 79'da Marco Asensio kaydetti.

Real Sociedad'ın tek golü 10. dakikada Mikel Oyarzabal'dan (pen.) geldi.

Real Madrid bu sonuçla puanını 63'e yükseltip en yakın rakibi Sevilla ile arasındaki farkı 8'e çıkardı.

6. sıradaki Real Sociedad ise 44 puanda kaldı.

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