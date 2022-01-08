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Granada Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte yanıtı

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor... Granada sahasında 31 puanla zirvenin gerisinde kalan Barcelona'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takımın 23 puanı var. Katalan devinde Martin Braithwaite, Sergi Roberto ve Pedri sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Yine Barça'da Covid-19 testi pozitif çıkan isimler mevcut. Peki, Granada Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte yanıtı

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 10:18
Granada Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte yanıtı

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İspanya La Liga'da Granada sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Bu mücadele öncesi Katalan devinde Martin Braithwaite, Sergi Roberto ve Pedri'nin sakatlıkları bulunurken Abde Ezzalzouli, Gavi, Alejandro Balde ve Sergino Dest'in corona virüsü testleri pozitif çıkmıştı. Ayrıca Samuel Umtiti ve Clement Lenglet'in de hasta olduğu ifade edildi. Bu oyuncuların oynayıp oynamayacağı bilinmiyor.

📺GRANADA-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Granada'nın sahasında Barcelona'yı konuk edeceği maç bu akşam TSİ 20.30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

📝GRANADA-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Granada: Maximiano; Quini, Duarte, Torrente, Neva; Puertas, Milla, Gonalons, Machis; Molina, Suarez

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Garcia, Pique, Alba; Puig, Busquets, Nico; Dembele, De Jong, Jutgla

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