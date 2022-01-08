Granada Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte yanıtı

🔗CANLI SKOR - Granada-Barcelona maçını takip etmek için tıklayın!
İspanya La Liga'da Granada sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Bu mücadele öncesi Katalan devinde Martin Braithwaite, Sergi Roberto ve Pedri'nin sakatlıkları bulunurken Abde Ezzalzouli, Gavi, Alejandro Balde ve Sergino Dest'in corona virüsü testleri pozitif çıkmıştı. Ayrıca Samuel Umtiti ve Clement Lenglet'in de hasta olduğu ifade edildi. Bu oyuncuların oynayıp oynamayacağı bilinmiyor.
📺GRANADA-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Granada'nın sahasında Barcelona'yı konuk edeceği maç bu akşam TSİ 20.30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
📝GRANADA-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Granada: Maximiano; Quini, Duarte, Torrente, Neva; Puertas, Milla, Gonalons, Machis; Molina, Suarez
Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Garcia, Pique, Alba; Puig, Busquets, Nico; Dembele, De Jong, Jutgla