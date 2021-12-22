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Athletic Bilbao Real Madrid: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Real Madrid, La Liga'nın 21. haftasında, deplasmanda Atletico Bilbao ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Real'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Öte yandan Madrid, 14. galibiyetini aldı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 01:45
Athletic Bilbao Real Madrid: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

İspanya La Liga'nın 21. haftasına Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'ya konuk oldu.

San Mames Stadı'nda oynanan maçı Real Madrid 2-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Maçın henüz 4. dakikasında Karim Benzema'nın golüyle Real Madrid öne geçti. Fransız yıldız 7. dakikada bir kez daha topu filelerle buluşturarak farkı ikiye çıkardı. Sancet Athletic Bilbao adına farkı bire indirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci yarıda oyun hakimiyetini rakibine bırakmayan Real Madrid, skoru korumayı bildi ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından Real Madrid 46 puana ulaştı ve sezonun 14. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Athletic Bilbao ise 24 puanda kaldı.

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