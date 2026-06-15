Suudi Arabistan-Uruguay maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

2026 Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvada H Grubu 2. maçında Suudi Arabistan ile Uruguay karşı karşıya geliyor. Hard Rock Stadyumu'nda oynanan bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE SUUDİ ARABİSTAN-URUGUAY MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

Suudi Arabistan: Al-Owais, Alamri, Altambakti, Abdulhamid, Alharbi, Abu Alshamat, Aljuwayr, Alkhaibari, Kanno, Albrikan, Aldawsari

Uruguay: Muslera, Caceres, Varela, Olivera, Vina, Ugarte, Bentancur, Valverde, Araujo, Nunez, Vinas

SUUDİ ARABİSTAN-URUGUAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan-Uruguay maçı TSİ 01.00'de başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.