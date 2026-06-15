CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Suudi Arabistan-Uruguay maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

Suudi Arabistan-Uruguay maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Turnuvada H Grubu 2. maçında Suudi Arabistan ile Uruguay kozlarını paylaşıyor. Hard Rock Stadyumu'nda oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 00:51
Suudi Arabistan-Uruguay maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

2026 Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvada H Grubu 2. maçında Suudi Arabistan ile Uruguay karşı karşıya geliyor. Hard Rock Stadyumu'nda oynanan bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE SUUDİ ARABİSTAN-URUGUAY MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

Suudi Arabistan: Al-Owais, Alamri, Altambakti, Abdulhamid, Alharbi, Abu Alshamat, Aljuwayr, Alkhaibari, Kanno, Albrikan, Aldawsari

Uruguay: Muslera, Caceres, Varela, Olivera, Vina, Ugarte, Bentancur, Valverde, Araujo, Nunez, Vinas

SUUDİ ARABİSTAN-URUGUAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan-Uruguay maçı TSİ 01.00'de başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.

Greenwood transferinde domino etkisi!
G.Saray'da yıldız isimle yollar ayrıldı!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-52 Stratofortress bombardıman uçağı düştü
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a Belçikalı golcü! Icardi'nin yerine...
Belçika ile Mısır berabere kaldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da yıldız isimle yollar ayrıldı! G.Saray'da yıldız isimle yollar ayrıldı! 22:49
G.Saray'a Belçikalı golcü! Icardi'nin yerine... G.Saray'a Belçikalı golcü! Icardi'nin yerine... 22:44
TOFAŞ, Gabe Brown'u kadrosuna kattı TOFAŞ, Gabe Brown'u kadrosuna kattı 20:07
F.Bahçe yönetiminde görev dağılımı belli oldu! F.Bahçe yönetiminde görev dağılımı belli oldu! 17:36
F.Bahçe Beko seride skoru eşitledi! F.Bahçe Beko seride skoru eşitledi! 19:23
Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı 19:48
Daha Eski
Trabzonspor transferi duyurdu Trabzonspor transferi duyurdu 19:54
A. Efes'te Nick Weiler-Babb ile yollar ayrıldı A. Efes'te Nick Weiler-Babb ile yollar ayrıldı 19:59
Beşiktaş pivot Atahan Akçam'ı kadrosuna kattı Beşiktaş pivot Atahan Akçam'ı kadrosuna kattı 20:03
F.Bahçe'ye transfer şoku! Yönetim şaştı kaldı F.Bahçe'ye transfer şoku! Yönetim şaştı kaldı 12:01
Cucurella resmen açıklandı! 6 aylık transfer... Cucurella resmen açıklandı! 6 aylık transfer... 12:10
Günün transfer sürprizi! Vaclav Cerny... Günün transfer sürprizi! Vaclav Cerny... 12:42