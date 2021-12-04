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Real Sociedad - Real Madrid: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 16. haftasında lider Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti. Vinicius ve Luka Jovic'in golleriyle üç puana uzanan eflatun-beyazlılar üst üste 6 .galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini de 8 maça çıkardı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 01:00
Real Sociedad - Real Madrid: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti.

Ligde liderlik mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Real Madrid önemli bir galibiyet alarak liderliğini perçinledi.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Madrid'in golleri ikinci yarıda Vinicius (Dk. 47) ve Luka Joviç'den (Dk. 57) geldi.

Zorlu deplasmanda galip gelerek puanını 39'a çıkaran Real Madrid, liderlik koltuğunda en yakın rakibi Sevilla'nın (1 maçı eksik) 8 puan önünde yer aldı.

Real Sociedad ise 29 puanda kalarak 5'inciliğe geriledi.


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