La Liga ekibi Celta Vigo'nun Radamel Falcao pişmanlığı!

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılıp Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao hakkında Celta Vigo Teknik Direktörü Eduardo Coudet'den pişmanlık itirafı geldi.

Galatasaray'da forma giydiği iki sezonda düşük performansıyla hayal kırıklığı yaşatan ve sık sık sakatlıklarla mücadele eden Falcao yeni takımında eski günlerine geri döndü.

Bu sezon Rayo Vallecano'daki performansıyla La Liga'da en çok konuşulan futbolcuları arasına giren Falcao, Rayo taraftarlarının yüzünü güldürürken Celta Vigo'ya ise büyük pişmanlık yaşattı.







CELTA İÇİN İŞ İŞTEN GEÇMİŞTİ

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olduğu sıralarda adı birkaç farklı kulüple anılan Falcao, Türkiye'den ayrılıp serbest kaldığında onu transfer etmeyi düşünen Celta Vigo için iş işten geçmişti.

Avrupa dışından 3 oyuncu kontenjanını dolduran Celta Vigo bu transfer için şansını kaybetti ve oyuncu Vallecano'ya transfer oldu.

Ligde 10 puanla 14. sırada yer alan Celta Vigo'da teknik direktör Eduardo Coudet son basın toplantısında Falcao hakkında konuştu ve yaşadıkları pişmanlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Falcao bize önerildi, kendisi de gelmeye istekliydi ancak Avrupa dışından üç oyuncu kontenjanımızı çoktan doldurmuştuk, bu nedenle hamle yapmadık. Ona Galatasaray'da aldığı parayı ödemek zorunda olsaydık bunun için yeni antrenman tesislerimizi satmak zorunda kalırdık. Ancak durum böyle değildi."







FALCAO BU SEZON NE YAPTI?

Radamel Falcao bu sezon Rayo Vallecano formasıyla La Liga'da 7 maça çıktı.

Kolombiyalı golcü bu maçların 4'üne ilk 11'de başlarken 3'ünde sonradan oyuna girdi. Falcao 7 maçta attığı 4 golle dikkatleri üzerine çekerken Barcelona'ya karşı 1-0 kazandıkları maçta da takımının galibiyet golünü atan isim oldu. Bu maçın ardından Barcelona, Ronald Koeman'ı görevden aldı.



