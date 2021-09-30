Athletic Bilbao Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bu soruların yanıtları...

İspanya Ligi'nde Athletic Bilbao sahasında Alaves'i konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi takımın 10 puanı, konuk ekibin ise 3 puanı bulunuyor.
ATHLETIC BILBAO-ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Athletic Bilbao'nun sahasında Alaves'i konuk edeceği maç yarın TSİ 22.00'de başlayacak ve Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.
SAKAT VE CEZALILAR
Athletic Bilbao'da sakatlığı bulunan isimler Peru Nolaskoain, Asier Villalibre ve Yuri Berchiche olarak öne çıkarken Unai Nunez'in oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı. Konuk ekip Deportivo Alaves'te ise durumu şüpheli olan isimler Pere Pons, Florian Lejeune, Javier Lopez, Edgar Mendez olarak öne çıkıyor. İki takımda da cezalı oyuncu bulunmuyor.
ATHLETIC BILBAO-ALAVES MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Athletic Bilbao: Unai Simon; Mikel Balenziaga, Inigo Martinez, Dani Vivian, Inigo Lekue; Unai Vencedor, Dani Garcia, Iker Muniain, Alex Berenguer; Raul Garcia, Inaki Williams
Alaves: Fernando Pacheco; Victor Laguardia,Matt Maizga, Ximo Navarro; Martin Aguirregabiria, Ruben Duarte, Toni Moya, Mamadou Loum; Miguel De La Fuente, Luis Rioja, Mamadou Sylla