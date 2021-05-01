Real Madrid-Osasuna: 2-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Atletico Madrid'in Elche'yi 1-0 yendiği haftada kayba tahamülü olmayan Real Madrid, ilk yarıda rakip ağları havalandıramadı. 76. dakikada ise sahneye Militao çıktı. Isco'nun asistini gole çeviren Brezilyalı, takımını 1-0 öne geçirdi.

Dört dakika sonra ise sahneye Casemiro çıktı. Karim Benzema'nın asistini gole çeviren, Casemiro skoru belirledi ve Real Madrid sahadan 2-0 galip ayrıldı. Real Madrid, bu galibiyetin ardından puanını 74 yaptı ve lider Atletico Madrid'i 2 puan geriden takibi sürdürdü.

Osusana ise 40 puanda ve 11. sırada kaldı.