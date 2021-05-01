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-Osasuna: 2-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

, geçen hafta ile golsüz berabere kalırken; liderlik fırsatını tepmişti. Zinedine Zidane'ın öğrencileri, 34. hafta maçında Osasuna'yı 2-0 yendi; şampiyonluk hayallerini diri tuttu.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 00:34 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 00:41
Real Madrid-Osasuna: 2-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'in Elche'yi 1-0 yendiği haftada kayba tahamülü olmayan , ilk yarıda rakip ağları havalandıramadı. 76. dakikada ise sahneye Militao çıktı. Isco'nun asistini gole çeviren Brezilyalı, takımını 1-0 öne geçirdi.

Dört dakika sonra ise sahneye çıktı. 'nın asistini gole çeviren, Casemiro skoru belirledi ve Real Madrid sahadan 2-0 galip ayrıldı. Real Madrid, bu galibiyetin ardından puanını 74 yaptı ve lider Atletico Madrid'i 2 puan geriden takibi sürdürdü.

Osusana ise 40 puanda ve 11. sırada kaldı.

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