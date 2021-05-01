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Son dakika spor haberleri | 'ı bekliyor! Dev fedakarlık

ekiplerinden forması giyen 'ın geleceği merak konusu. Yıldız golcü ile başta olmak üzere birçok dev kulüp ilgileniyor. Bu ekiplerden birisi de 'ydı... Katalanlar, Haaland transferiyle bir taşla iki kuş vurmak istiyor. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 14:43
Son dakika spor haberleri | Lionel Messi Erling Haaland'ı bekliyor! Dev fedakarlık

'da 'nin geleceği merak konusu. Sözleşmesinin sonuna gelen Arjantinli yıldız için yeni yönetim çaba harcamaya devam ediyor. Laporta yönetimi 'yi mutlaka takımda tutmak isterken oyuncu henüz kararını vermedi.

Bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Barcelona'da 'ın transferi gündemde. 'in de ısrarla kadrosuna katmak istediği Haaland için Barcelona bir taşla iki kuş avlamayı hedefliyor.

'ta yer alan habere göre Lionel Messi, kulübün Erling Haaland hamlesi doğrultusunda maaşında indirime gidecek. Barcelona'nın transferde kararlı olmasını isteyen Messi, Haaland'ın transferi durumunda devindeki ücretinden indirime gidecek. Arjantinli yıldız Norveçli golcü için fedakarlığa hazır.

2020 yazında Barcelona'dan ayrılacağını açıklayan ancak sözleşmeye takılan Messi, Bartomeu yönetimini topa tutmuştu. Bartomeu'nun ayrılığı sonrası Laporta yönetimi Messi'yi ikna etmeye çalışıyor. Yıldız futbolcunun ilerleyen günlerde nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

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