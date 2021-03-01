Haberler İspanya La Liga Real Madrid - Real Sociedad: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'da heyecan 25. hafta karşılaşmaları ile devam etti. Günün önemli maçında sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Eflatun-beyazlılara 1 puanı 89. dakikada Vicinius getirdi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 01:12 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 01:43
Real Madrid - Real Sociedad: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında sahasında oynadığı maçta ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Real Sociedad, 55. dakikada "Portu" lakaplı 'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın 89. dakikasında Vicinius'un golüyle skora eşitliği getiren Madrid, ligdeki 5. beraberliğini aldı.

Puanını 53'e çıkaran Real Madrid, averajla 'nın ardından 3. sırada kaldı.

Real Sociedad ise 42 puanla 5'incilikteki yerini korudu.

La Liga'daki şampiyonluk yarışında 58 puanla lider durumda bulunan 'in bir maç eksiği bulunuyor.

Ligin 26. haftasında 7 Mart pazar günü Madrid derbisinde Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

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