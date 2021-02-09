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Getafe 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 1. haftasına denk gelen erteleme maçında , sahasında Getafe'yi 2-0 yendi. La Liga'da tüm eksik maçlarını tamamlayan Real Madrid puanını 46'ya çıkararak, ikinciliğe yükselirken, Getafe 24 puanla 13. sırada kaldı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 01:46
Real Madrid Getafe 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın erteleme maçında sahasında Getafe'yi ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi. İkinci yarı (Dk. 60) ve (Dk. 66) ile art arda goller bulan Real Madrid, maç boyunca kaleyi bulan tek bir şutu bile olmayan Getafe karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Getafe'de yedekler arasında olan milli futbolcu , 73. dakikada 'nın yerine oyuna girdi.

Real Madrid'de sakatlıkları olan , , , , , , , ve kadroda yer almadı.

Lider Atletico Madrid, iki maç eksiği olmasına rağmen 51 puanla şampiyonluk yarışında önemli bir avantajı elinde bulunduruyor. Barcelona ise bir maç eksikle ve 43 puanla üçüncülükte yer alıyor.

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