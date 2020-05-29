Victor Valdes Atletica Horta'nın teknik direktörü oldu - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler İspanya La Liga 4. Lig ekibine teknik direktör oldu!

Atletica Horta'nın teknik direktörü oldu

Victor Valdes Atletica Horta'nın teknik direktörü oldu

'nın eski yıldızı , teknik direktör oldu. Eski kaleci, 4. Futbol Ligi ekibi d'Horta'yı çalıştıracak.

'nın eski kalecilerinden , 4. Futbol Ligi ekibi d'Horta'nın teknik direktörü oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Valdes'in gelecek sezon için takımın teknik direktörlüğüne getirildiği duyuruldu.

İspanyol Valdes, futbolculuk kariyerinde üç Şampiyonlar Ligi zaferi başta olmak üzere birçok başarı yaşadığı Barcelona'da geçen yıl 19 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.

  1. 29.05.2020
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