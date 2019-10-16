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16 Ekim 2019, Çarşamba
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'dan "" talebi

La Liga'dan "El Clasico" talebi

yönetimi, 'nın 'i ağırlayacağı bu ay oynanacak "" karşılaşmasının Katalonya'daki olaylar nedeniyle Madrid'e alınmasını talep etti.

İspanya'nın kentinde son günlerde yaşanan protestolar ve şiddet içeren eylemlerin ardından yönetimi harekete geçti.

Barcelona ile arasında 26 Ekim Cumartesi günü Stadı'nda oynanacak karşılaşmada güvenlik sorunu yaşanabileceği gerekçesiyle La Liga, maçın Madrid'de oynanması için istekte bulundu.

İspanya Futbol Federasyonu ise talebe ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

  1. 16.10.2019
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